Montbéliard : disparition d’une femme de 89 ans atteinte d’Alzheimer

publié le 22/12/2020 à 02:01

Christiane Dubreu, 89 ans, a disparu depuis dimanche après-midi à Montbéliard. L'octogénaire, atteinte de la maladie d'Alzheimer, aurait quitté son domicile du quartier de la Petite-Hollande et serait depuis introuvable.

Un appel à témoins a été lancé pour la retrouver. D'après l'Est-Républicain, Christiane est partie sans ses affaires personnelles. Elle aurait laissé son sac, ses clefs et son portable à son domicile. La famille de la Montbéliardaise est très inquiète. "On la cherche partout. Nous l’avons vue samedi. Son infirmier est passé comme à l’accoutumée le lendemain, vers 18h45. La porte de l’appartement n’était pas verrouillée et il n’y avait personne à l’intérieur", explique sa belle-fille au quotidien local.

Christiane Dubreu mesure 1,67 m, les cheveux courts et grisonnants et porterait une parka bleu marine. Toute personne qui l'aurait aperçu est priée de contacter le commissariat de Montbéliard au 03.81.91.00.91.