publié le 21/12/2020 à 18:37

À Cagnac-les-Mines dans le Tarn, les recherches reprendront mardi 22 décembre avec des moyens encore plus importants pour retrouver la trace de Delphine Jubillar, cette mère de famille qui a disparu dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Elle a quitté son domicile avec son portable et n'a donné aucune nouvelle depuis.

L'inquiétude est évidemment à son comble et les rumeurs vont bon train. Dans le centre du village, Cédric, le mari de Delphine, marche sans véritable destination, accompagné de l'oncle et de la tante de la disparue. Très affectés, les proches sont dans l'incompréhension la plus totale. "Ma nièce me manque beaucoup et je suis vraiment triste", explique la tante de la mère de famille. "Je ne comprends pas et j'aimerais en savoir un peu plus" sur le soir de sa disparition.

"Je suis abattu", a confié le mari de Delphine. Il a confirmé que le couple était en instance de divorce et que sa femme souhaitait partir. L'homme raconte que sa fille de 18 mois l'a réveillé en pleine nuit vers 4h30 du matin : c'est à ce moment-là que Cédric s'est aperçu que son épouse avait disparu et que son portable n'était plus là.

