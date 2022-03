Les infos de 6h - Guerre en Ukraine : l'agence Fitch alarme sur l'économie russe

Crédit : Alexandr Kryazhev / Sputnik / Sputnik via AFP

Au quatorzième jour de l'invasion de l'Ukraine, la pression contre Moscou continue de s'intensifier. Les États-Unis imposent un embargo aux importations d'hydrocarbures russes, tout comme le Royaume-Uni. De grandes entreprises américaines, comme Coca, McDonald's et Starbucks suspendent leurs activités en Russie tandis que l'économie russe fragilisée vient d'être rétrogradée une nouvelle fois par l'agence de notation Fitch, sous-entendant qu'elle ne pourra bientôt plus rembourser sa dette.

Sur place, la vie devient très difficile. Simon Delaunay, qui a monté il y a 5 ans une entreprise de tourisme, fait ses bagages. "On avait tous nos amis ici, ils sont presque tous partis, témoigne-t-il. Nous, on part pour trois mois, eux ils sont partis avec tous leurs meubles, retour en France définitif. C'est un déchirement de quitter une ville qu'on aime, on a l'impression, dans la précipitation, de devoir se préparer à créer de nouveaux projets.

En Europe, la conséquence de la guerre en Ukraine sera la montée attendue des prix en , notamment l'essence mais pas seulement. Au cinquième mois d'observation par RTL pour des produits courants dans les supermarchés de quatre villes de France, on enregistre 2,98% d'augmentation en mars , 71 centimes de hausse. La plus spectaculaire concerne les pâtes.

Guerre en Ukraine - Les sirènes ont à nouveau retenti cette nuit dans plusieurs villes d'Ukraine, notamment à Kiev. La capitale ukrainienne résiste, mais craint d'être encerclée dans les jours et les heures qui viennent. Les Russes, eux, continuent les bombardements à des fréquences irrégulières. Selon le Ministre de la Santé ukrainien, 61 hôpitaux ont été touchés depuis le début du conflit.

Covid-19 - La ministre du Travail Elisabeth Borne a confirmé lundi la fin du protocole sanitaire en entreprise, y compris le port du masque obligatoire à partir de lundi prochain.

Foot - Le Paris Saint-Germain se rend ce soir à Madrid dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions. Les Parisiens s'étaient imposés à l'aller 1 à 0, un avantage bien mince face à géant d'Europe.