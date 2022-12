Vladimir Poutine et Xi Jinping, en mars 2022

La menace nucléaire russe est-elle en train de s'atténuer ? Vladimir Poutine est apparu moins va-t-en-guerre mercredi 7 décembre à la télévision. "Nous ne sommes pas devenus fous, nous savons ce que sont les armes nucléaires", a déclaré le président russe, "nous n'allons pas brandir cette menace sur le monde", assurant en substance qu'il ne s'agissait que d'un moyen de défense.

Ce jeudi, Olaf Scholz, le chancelier allemand, affirme dans une interview que les pressions européennes commencent à fonctionner. En réalité, c'est surtout la Chine qui a changé de ton. Les propos du président chinois ont été confirmés par l'agence de presse officielle Xinhua. Xi Jinping a bien mis en garde la Russie contre toute menace d'utilisation d'arme nucléaire dans le conflit en Ukraine, s'écartant ainsi de son habituel soutien tacite aux positions de Moscou.

L'avertissement a été lancé lors des entretiens qui ont eu lieu début novembre à Pékin entre le dirigeant chinois et le chancelier allemand. Les deux hommes ont convenu de s'opposer à l'utilisation ou à la menace d'utilisation de l'arme nucléaire. Il s'agit de la première réprimande officielle de la Chine depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Ce qui marque un changement de ton de Pékin, même si sa position reste ambiguë. En effet la Chine et la Russie annonçaient au même moment vouloir approfondir leur coopération, notamment économique.

