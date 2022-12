Le sujet du jour. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, un déluge de combats acharnés a essuyé les frontières de l'est de l'Europe. Après plus de 9 mois de guerre, l’Ukraine a vu arriver un afflux de journalistes venus du monde entier. Au-delà du théâtre des opérations, la guerre se joue aussi sur le terrain de la désinformation et de la censure. Sur place, les médias ukrainiens poursuivre les récits de l'actualité sous les bombardements et les coupures d'électricité.

Pourquoi on en parle ? Comment raconter ce conflit au quotidien ? Comment le raconter en plus quand on est presque partie prenante, que son propre pays a été attaqué ? Quelles sont les conditions de travail actuelles, à l’heure notamment des coupures d’électricité ?



