Cela devait être une simple formalité. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En effet, le 8 juin dernier, le Parlement européen avait voté la fin des ventes de voitures neuves qui fonctionnent à l'essence, au diesel ou celles qui sont hybrides à partir de 2035. Mais surprise, le vote n'a pas eu lieu ce mardi 7 mars à cause de l'Allemagne qui a fait machine arrière. Et qui a freiné sur l'objectif pour laisser plus de temps à ses industriels.

Ce revirement a grandement surpris et agacé les eurodéputés. "C'est quelque chose qui est totalement inacceptable. L'Allemagne a donné son accord sur ce texte en octobre dernier et le même gouvernement, les mêmes ministres disent quatre mois plus tard qu'ils ne sont plus d'accord", s'est insurgé au micro de RTL, Pascal Canfin, président de la commission de l'environnement au Parlement européen.

"Si tous les pays faisaient la même chose, il n'y aurait bien évidemment plus de construction européenne. La seule façon d'être neutre en carbone et donc de respecter l'engagement pris dans les accords de Paris sur le climat, c'est précisément de faire passer l'ensemble de nos mobilités, les voitures puis demain les camions, les bus, à des technologies zéro émission", a-t-il poursuivi.

Trois autres pays - Bulgarie, Italie et Pologne - n'étaient pas favorables à ce texte emblématique, mais ils avaient, eux, exprimé leur opposition dès le départ.

