Bayern-PSG : entraîner Paris, un job impossible ?

Sujet du jour. Après Unai Emery, Thomas Tuchel ou encore Mauricio Pochettino, Christophe Galtier expérimente le difficile poste d’entraineur du PSG. Depuis quelques jours, ce coach au fort caractère doit faire face à autre chose que le foot.

Le défenseur star du club parisien, Achraf Hakimi, a été mis en examen jeudi 2 mars pour viol. Une femme âgée de 24 ans, l'accuse de l'avoir violée chez lui à Boulogne-Billancourt. Son contrôle judiciaire lui interdit d'entrer en contact avec la jeune femme.

Cette affaire tombe au plus mal pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale vit au rythme des envies de départ supposées de Kylian Mbappé, de la guerre des ego dans l'effectif, sans oublier la pression des résultats. En une dizaine d'années, plus de six personnes se sont succédé sur le banc parisien. Durée de vie d'un entraineur du PSG : deux à trois saisons. Pas plus.

Pourquoi on en parle ? L’entraineur du PSG est-il plus qu’un coach, un casque bleu ? Une nounou de stars ? Est-ce propre au club parisien ? Pourquoi entrainer le PSG semble-t-il être si compliqué ? Voire impossible ? Comment expliquer ces départs anticipés ?



