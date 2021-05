Cybersécurité : comment bien choisir son mot de passe ?

publié le 06/05/2021 à 16:02

Ce jeudi 6 mai est la journée mondiale du mot de passe. L'occasion de rappeler que la vie personnelle ou professionnelle se déroule aussi sur internet. Un code fiable et solide est donc nécessaire pour protéger nos données. Pourtant, la plupart d'entre nous utilise le même, et ce dernier n'est pas souvent très original.

La clé d'un bon mot de passe réside tout d'abord dans sa longueur. La CNIL recommande d'utiliser un code d'au moins douze caractères, un savant mélange entre des majuscules, minuscules, de chiffres et des caractères spéciaux.

Il est en revanche fortement déconseillé d'utiliser votre prénom, votre nom ou votre date de naissance. Autre recommandation, même si cela permet de mieux le retenir : ne pas utiliser le même mot de passe partout. Il en faut ainsi un pour votre banque, un autre pour chacun de vos sites de e-commerce préférés.

La sécurité informatique renforcée sur certains sites

Pour sécuriser au maximum votre vie privée sur internet, il est conseillé de le changer régulièrement, environ deux ou trois fois par an. Cependant, face aux piratages ou aux vols de bases de données, vos mots de passe peuvent tomber entre les mains de hackers et ne sont plus suffisants pour assurer la bonne sécurité de vos comptes.

Plusieurs services en ligne et autres sites exigent alors une double authentification. En plus de votre mot de passe, vous devez également renseigner un code envoyé sur votre téléphone. Certaines banques vous demandent, elles, de vous connecter via leur application, au moyen d'un code secret.