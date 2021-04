publié le 05/04/2021 à 06:48

Alors que l'Union européenne réfléchit à la mise en place d'un passeport sanitaire d'ici l'été, Boris Johnson lance le sien. Le Royaume Uni qui ne fait plus partie de l'Europe proposera, d'ici 15 jours, son propre passeport qui doit permettre petit à petit de sortir le pays de la pandémie et de relancer l'activité.

Il s'agira d'un certificat virtuel, sur une application de smartphone ou bien sur papier. Ce document sera la preuve du statut Covid de la personne qui le présente. Il y aura trois options : vacciné, testé négatif récemment ou bien immunisé, c'est-à-dire si on a eu la Covid-19 dans les six derniers mois.

Ce certificat permettra à chacun de participer à des évènements grand public. Le programme devrait être testé dès la mi-avril dans un comedy club de Liverpool ou alors pour un match de football à Londres par exemple. En revanche, il ne sera pas utile de présenter ce document à l'entrée d'un pub ou d'un magasin, mais certains établissements pourraient instaurer leur propre système de vérification à l'entrée, ce qui inquiète plus de 70 députés opposés au certificat. Boris Johnson semble toutefois déterminé à utiliser ces certificats afin d'ouvrir le pays rapidement, mais avec prudence.

