et Marie-Pierre Haddad

publié le 04/04/2021 à 16:23

Les salariés en télétravail peuvent-ils bénéficier de tickets restaurant ? Le 10 mars dernier, le tribunal de Nanterre a donné raison à l'entreprise Malakoff Humanis, qui avait décidé au début du premier confinement de retirer les tickets restaurant à ses salariés en télétravail. La société avait jugé que leur situation n'était pas comparable à celle des employés en présentiel. Trois semaines plus tard, le tribunal de Paris a estimé l’inverse en donnant tort à Schlumberger sur le sujet.

Quel est l'avis du gouvernement ? Selon Bruno Le Maire, l'entreprise Malakoff Humanis "n'a pas eu raison". "Si on veut que les salariés télétravaillent et ce n'est pas simple pour beaucoup d'entre eux (...) Aidons ceux qui respectent les règles que nous avons fixées et qui font du télétravail", a indiqué le ministre de l'Économie.

Le patron de Bercy souhaite faire entendre ce message auprès des entreprises. "Donnez les tickets restaurant aux salariés qui restent en télétravail", a-t-il déclaré lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 4 avril.