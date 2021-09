Les infos de 6h - Afghanistan : la famille de Shapour va-t-elle pouvoir rentrer ?

Cette famille franco-afghane est réfugiée à Lyon depuis des années. Le père est commerçant et il est bloqué, avec sa femme et ses 3 enfants, à Kaboul. Dans le chaos du retrait américain, ils n'ont jamais pu rejoindre l'aéroport. Soufiane, 8 ans, n'a pas pu faire sa rentrée ce jeudi. "Ça va un petit peu, on est coincé en Afghanistan", explique l'enfant.

"Il travaille sur la tablette, j'espère que dans les jours qui viennent, on va reprendre les vols pour partir tranquillement. Mais je ne crois pas, ils ont tout cassé à l'aéroport", confie son père. À 8.000 km de là à Lyon, à l'école des Géraniums, ses copains aussi ont pensé à lui. "On ne sait même pas quand ils vont rentrer, c'est ingérable", explique un parent d'élève.

Des parents qui voudraient faire quelque chose pour aider cette famille, mais qui se sentent bien impuissants. Alors cette famille va-t-elle pouvoir rentrer ? On a entendu des mots pessimistes de Jean-Yves Le Drian sur les talibans. Le ministre français des Affaires étrangères ne voit aucun signe de changement de la part des nouveaux maîtres de Kaboul.

François Fillon - D’après nos informations la justice financière enquête depuis 2017 sur un autre assistant parlementaire de Français Fillon, Maël Renouard, salarié pour co-écrire son livre Faire entre 2013 et 2015. L’ancien Premier ministre risque un nouveau renvoi devant le tribunal pour détournement de fonds publics.

Marseille - Emmanuel Macron a annoncé, ce jeudi 2 septembre, une série de mesures, assorties de plusieurs milliards d'euros d'engagements, pour moderniser la deuxième ville de France. "Je ne viens pas faire des promesses, mais prendre des engagements, en en demandant", a affirmé le chef de l'État.

Équipe de France - Kylian Mbappé a déclaré forfait pour la fin du rassemblement de septembre en raison d'une blessure au mollet droit. Il ne pourra pas disputer les deux prochains matchs des Bleus face à l'Ukraine et la Finlande.