Des Afghans installés en France sont coincés en Afghanistan après être partis pour l'été dans leur pays d'origine. C'est le cas, notamment, d'un restaurateur de Lyon : Shapour est coincé avec sa famille à Kaboul.

Au début de l'été, il s'est rendu en Afghanistan avec ses trois enfants âgés de 3, 5 et 8 ans. Originaire de Kaboul, ce Lyonnais n'a jamais réussi à prendre l'avion après l'arrivée des talibans. Son vol Kaboul- Abou Dabi-Paris est annulé.

Il tente alors de se rendre à l'aéroport, mais face au danger, il préfère renoncer. "Je suis avec trois enfants. Ma fille a 3 ans. C'était difficile d'attendre 15 heures pour rentrer dans l'aéroport. J'ai essayé 2-3 fois, mais j'ai laissé tomber. Je suis rentré à la maison", explique Shapour au micro de RTL. Titulaire d'un passeport français, Shapour se sent désormais bloqué et totalement perdu : "Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Les frontières avec les voisins du Pakistan sont fermées, toutes les frontières sont fermées, il n'y a pas d'ambassade. Je m'inquiète, surtout pour mes enfants".

Ses trois enfants veulent faire leur rentrée à l'école des géraniums dans le quartier de la Duchère. "Mon fils de 8 ans a pleuré. Il a envie de rentrer à Lyon pour aller à l'école. Je l'ai calmé un petit peu, je lui ai expliqué que les talibans ont pris le pouvoir à l'aéroport et partout", explique-t-il encore. Le sort de Shapour et sa famille est désormais suspendu aux négociations entre la France et les talibans afin d'espérer bénéficier d'une nouvelle extradition depuis Kaboul.