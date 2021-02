publié le 06/02/2021 à 06:43

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont condamné, vendredi 5 février, avec la plus grand fermeté l'expulsion par Moscou de trois diplomates européens et plus généralement la gestion de l'affaire Navalny par la Russie.

Trois diplomates, un Allemand, un Suédois et un Polonais, s'apprêtent en effet à quitter la Russie. En participant à des rassemblements de soutien à l'opposant Alexeï Navalny à Saint-Pétersbourg et à Moscou le 23 janvier dernier, ils ont, selon les autorités russes, violé le droit international.

L'argument invoqué par les affaires étrangères est que ces manifestations étaient illégales. La télévision publique a montré des images de ces diplomates lors de ces rassemblements, probablement captées par des caméras de vidéosurveillance, afin de justifier la décision du pouvoir. Une décision dont le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a pris connaissance alors même qu'il était en réunion à Moscou avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Déjà plombée par la condamnation d'Alexeï Navalny à plus de deux ans de prison ferme mardi, on aurait pu croire que cette première rencontre ministérielle entre la Russie et l'UE depuis 2017 se déroulerait dans un climat plus serein.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Le procès du petit Tony, mort sous les coups de son beau-père en 2016 alors qu'il n'avait que 3 ans, a rendu son verdict. L'accusé principal, âgé de 28 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La mère de l'enfant a écopé d'une peine de quatre ans de prison dont une année de sursis probatoire.

Coronavirus - Emmanuel Macron et Angela Merkel ont tenu une conférence de presse commune vendredi 5 février. Ils ont défendu la stratégie européenne pour la vaccination contre la Covid-19. La chancelière allemande a confirmé que la stratégie de base - que l'Allemagne et la France commandent ensemble - était "la bonne".

Rugby - Le XV de France affronte l'Italie ce samedi après-midi en ouverture du tournoi des VI Nations. Forte de leur victoire 36-5 en novembre dernier, les Bleus partent favoris. Coup d'envoi du match à 15h15.