Séismes en Turquie : un énorme incendie dans un port provoque un nuage, potentiellement toxique

11.200 morts ont été dénombrés en Turquie et en Syrie, après un séisme d'une magnitude de 7,8 intervenu lundi 6 février.

Plus de 11.000 morts. Au surlendemain du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le bilan humain de la catastrophe ne cesse de s'alourdir. Les secours se déploient toujours, avec le renfort de l'aide internationale, pour extraire survivants et victimes des décombres. Désormais, ils doivent également éteindre l'immense incendie provoqué par des conteneurs dans le port d'Iskenderun, dans le sud de la Turquie. Un énorme nuage, potentiellement toxique, s'élève dans le ciel.

La ville est ainsi surplombée par un immense panache de fumée noire visible à des dizaines de kilomètres. L'incendie s'est déclaré dans les conteneurs sur les quais après le séisme et ravage progressivement le port industriel de la ville. Sur place, plusieurs camions de pompiers sont à l'œuvre pour l'éteindre à l'aide de lances à eau. D'après l'un d'eux, le feu serait désormais sous contrôle.

Sur le port, près des hangars, des chauffeurs routiers sont restés bloqués sur place depuis les tremblements de terre. Alors que les routes de la région sont toutes embouteillées par les voitures des réfugiés qui quittent la zone et les véhicules des secours qui la rejoignent. Ils attendent encore l'autorisation de leur employeur pour quitter les lieux, malgré les fumées qu'ils inhalent depuis trois jours et qu'ils espèrent non toxiques.





