Les sauveteurs luttent contre le froid et le temps après les séismes ayant frappé la Turquie et la Syrie. RTL a pu rencontrer des membres des pompiers humanitaires français (PHF).



Ils sont sept, ils viennent de Saint-Etienne et sont arrivés, mercredi 8 février, à Kahramanmaras, ville épicentre de la catastrophe en Turquie et réduite en poussière : il y a un médecin, deux infirmiers et quatre pompiers. Ce sont des hommes rompus aux situations difficiles. Ils ont décidé de se rendre au nord de la ville, dans un petit village. Là-bas, ils vont retrouver d'autres humanitaires français avec qui ils vont monter un hôpital de campagne.

lls ont d'abord été frappés par la grande solidarité entre les sinistrés et tous les volontaires qui viennent prêter main-forte. Pour rappel, le séisme a fait au moins 19.863 morts, selon les derniers bilans officiels, dont 16.546 en Turquie et 3.317 en Syrie. 23 millions de personnes sont "potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables", estime l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme.

Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation de l'épidémie de choléra, qui a fait sa réapparition en Syrie.

RTL relaie l'appel de la Fondation de France qui lance un appel aux dons pour apporter une aide d'urgence. 100.000 € ont déjà été mobilisés. Si vous souhaitez venir en aide aux victimes, aux familles, vous pouvez donner vous rendre sur le site de la Fondation de France.

