Les infos de 5h - Guerre en Ukraine : Moscou accusé de commettre des crimes de guerre

Alors que les victimes civiles augmentent de jour en jour dans des attaques sanglantes menées par l'armée russe, les accusations contre Moscou de commettre des crimes de guerre en Ukraine se sont multipliées jeudi. Et la Russie semble de plus en plus isolée. Elle a renoncé à tenir vendredi un vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur une résolution liée à la guerre en Ukraine, faute de soutien de ses plus proches alliés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré jeudi les Occidentaux d'aider à "arrêter cette guerre", au moment où une frappe russe faisait au moins 27 morts dans l'est du pays, après trois semaines d'une offensive de Moscou qui ne donne aucun signe de répit malgré la poursuite de pourparlers.

Les auteurs de crimes de guerre en Ukraine devront "rendre des comptes" devant la justice internationale, ont de leur côté averti les ministres des Affaires étrangères du G7 dans une déclaration commune, soulignant que la "collecte de preuves" était en cours.

Une accusation reprise par le chef de la diplomatie américaine: "Cibler intentionnellement des civils est un crime de guerre. Après tant de destructions ces trois dernières semaines, je trouve difficile de conclure que les Russes font autre chose que cela", a déclaré jeudi Antony Blinken.

À écouter également dans votre journal

Présidentielle 2022 - Emmanuel Macron, le dernier candidat à être entré dans la course pour la présidentielle, a présenté en détail les mesures phares de son programme.



Coronavirus - Le ministère de la Santé a annoncé jeudi 17 mars la mise en place d'un parcours de soins pour les malades du "Covid long", qui présentent toujours des symptômes plusieurs mois après leur infection.

Football - Seuls les olympiques lyonnais et de Marseille continueront de représenter la France en coupe d'Europe après leur qualification ce jeudi soir en Europa League et Conférence League.