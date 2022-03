Présidentielle 2022 : Jadot accuse Le Pen d'être "l'amie" de Poutine

"Vous aimez les chats mais vous soutenez les chasseurs. Vous aimez les animaux mais vous soutenez l'élevage intensif", a lancé Yannick Jadot à Marine Le Pen, avant de continuer : "Mais un point, si vous permettez. Au fond, la question, c'est : quels intérêts servez-vous ?" a-t-il demandé. Alors qu'il devait évoquer la chasse et la condition animale dans l'émission Face à baba diffusée mercredi 16 mars et animée par Cyril Hanouna, le candidat écologiste a choisi d'attaquer Marine Le Pen sur ses relations avec Vladimir Poutine.

"Il y a cinq ans, votre campagne présidentielle était financée par Vladimir Poutine", a lancé Yannick Jadot à la candidate du Rassemblement national, avant d'enchaîner sur la photo d'elle et du chef d'État russe qui figure sur son tract de campagne. "Dans le dernier tract, vous deviez mettre votre photo avec Vladimir Poutine", a rappelé Yannick Jadot.

Marine Le Pen a répliqué que la photo "y est" toujours, avant d'affirmer que "quand on est président, il faut être capable de parler à tous, y compris à Vladimir Poutine". La candidate du RN a assuré qu'elle avait mis dans ses tracts de campagne des photos de "tous les dirigeants politiques" qu'elle avait rencontrés.

Cette photo s'est avérée être très embarrassante pour le RN en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'après le journal Libération, des délégués départementaux auraient reçu l'ordre de détruire les stocks... mais le parti a assuré que le retrait de la photo des tracts, imprimés à plus d'un million d'exemplaires, n'était qu'"une initiative isolée" et qu'il était hors de question de ne pas les distribuer.

Yannick Jadot montre la photo de Marine Le Pen et Vladimir Poutine se serrant la main. Cette photo figure aussi dans le tract de campagne de la candidate. Crédit : Capture d'écran de l'émission Face à Baba diffusée sur C8.

C'est votre ami Yannick Jadot à Marine Le Pen

Yannick Jadot a aussi reproché à Marine Le Pen d'avoir soutenu Vladimir Poutine en 2014, lors de l'annexion russe de la Crimée. "Cela montre que vous êtes visionnaire en terme de politique étrangère. C'est votre ami, c'est l'international des nationalistes. Aujourd'hui, il commet des crimes de guerre en Ukraine, simplement parce que les Ukrainiens et les Ukrainiennes défendent leur liberté et la démocratie", a-t-il ajouté.

Jadot qualifie Le Pen de candidate de "l'anti-France"

"Comme lui, vous voulez l'effondrement de l'Union européenne pour que l'on ne puisse pas lutter contre la dictature", a-t-il lancé. "Quand vous parlez de la France, vous la divisez et stigmatisez toute une partie de la population. [...] Vous voulez rester en repli, car en réalité vous êtes la candidate de l'anti-France, et plus clairement du déclassement de la France et de son effacement".

Marine Le Pen a répondu fermement : "Vous vous trompez totalement. La réalité, c'est que j'ai toujours défendu l'indépendance, l'équidistance et la constance". "À partir du moment où Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, j'ai immédiatement condamné ça car je suis cohérente, je défends la souveraineté des nations et l'intégrité des territoires".

Quelques jours après l'invasion russe en Ukraine, Marine Le Pen avait essayé de s'expliquer sur le plateau de BFMTV. Elle avait tout de suite assuré qu'elle espérait "que Vladimir Poutine fera le choix de la raison et qu’il arrêtera de faire tonner les armes. Je le souhaite de tout mon cœur".