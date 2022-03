L'armée ukrainienne pourrait-elle céder à tout moment ? Après un mois de combats, cette hypothèse semble très peu probable à très court terme. Se battre à domicile, s'il cela comporte un avantage, c'est celui de connaître le terrain. C'est bénéficier aussi de la solidarité de la nation. C'est aussi manger chaud et être ravitaillé de manière régulière. Plusieurs experts ont, depuis le 24 février, évoqué - et ce n'est pas un détail - des repas "réconfortants" et une nation solidaire couplée à une "union sacrée".

Il y a aussi un constat. Un mois après le début de la guerre, la logistique ukrainienne fonctionne toujours. Cela passe notamment par une livraison continue d'armements, notamment par les pays occidentaux. Une donnée clé. En effet, ces pays veillent à envoyer des équipements militaires que les Ukrainiens connaissent.

Comme l'explique un expert militaire auprès de RTL, vulgairement : "ils n'ont plus qu'à lire la notice". Mais l'idée est bien là : la facilité d'utilisation. C'est le cas par exemple des lance-missiles sol-air portables Stinger. Ces derniers permettent d'atteindre les hélicoptères et les avions volant à basse altitude. Résultat, les Russes n'osent plus couvrir le ciel ukrainien. Au moins treize de leurs avions ont été éliminés. Les positions se figent désormais. Ne disposant pas d'assez de matériels pour contre-attaquer, les forces ukrainiennes attendent. À présent, la guerre s'enlise.

Côté bilan, impossible d'avoir une estimation précise tant les chiffres données servent à la propagande de guerre - de chaque côté. Kiev annonce 1.300 militaires morts dans leurs rangs, un nombre sûrement sous-estimé. Les Russes assurent avoir éliminé 9.861 soldats ukrainiens.

