Guerre en Ukraine : qui est ce mystérieux pilote de chasse appelé "le fantôme de Kiev" ?

Le ciel de Kiev est-il devenu le terrain de chasse d'un pilote de l'armée ukrainienne ? C'est en tout cas ce que de nombreux utilisateurs de Twitter estiment. En cause, la publication par le ministère de la Défense ukrainien d'une vidéo attribué à un pilote de l'armée du pays en train d'abattre un avion russe.

Selon ces mêmes témoignages, cet as de l'aviation aurait mis à terre au moins six appareils envoyés par la Russie. D'autres internautes vont même plus loin et évoquent 49 avions abattus. Et ce, alors que les autorités ukrainiennes ont annoncé un bilan de 51 Mig-29 russes détruits par le pays attaqué, vendredi 11 mars. Un chiffre qui n'a pas pu être vérifié indépendamment. Pour autant, rien ne dit que ce bilan soit le fruit des exploits d'un seul individu. Bien au contraire.

D'abord, la vidéo partagée par les autorités ukrainiennes. En réalité, il s'agit de la capture d'un jeu vidéo ultra-réaliste : Digital Combat Simulator, comme l'ont déterminé nos confrères de Reuters et plusieurs autres médias internationaux.

Un photo-montage en guise de visage du "fantôme"

Dans le même temps, certains utilisateurs du même réseau social ont pensé avoir percé le mystère de ce "fantôme", en publiant un portrait de ce dernier. Tandis que, de son côté, le compte Twitter des Forces armées ukrainiennes a partagé un autre cliché, censé présenter ce même soldat héroïque.



Malheureusement, selon nos confrères de CheckNews, cette photo ne peut pas non plus être authentifiée. Elle aurait été prise en 2019, dans le cadre d'une livraison de casques militaires à des pilotes de l'aviation ukrainienne.

D'autres clichés ont également circulé, présentant le pilote ukrainien, visage découvert. Il s'agit, là encore, d'un faux. Selon nos confrères, cette photo est issue d'un photomontage. Le visage utilisé serait en fait celui d'un avocat argentin complètement étranger au conflit russo-ukrainien.

En somme, absolument aucun élément ne plaide en la faveur de l'existence de cet as du ciel. Ce n'est pas la première fois qu'une telle rumeur est partagée en pleine guerre. À chaque fois, l'objectif est le même : galvaniser le peuple, susciter l'union de celui et renforcer la résistance face à un envahisseur. Dans ce cas, la rumeur d'un pilote d'exception dans les rangs des Ukrainiens a pu rassurer les citoyens du pays sur leurs capacités à tenir tête aux Russes. Même si, au fond, il ne s'agit donc que d'un mythe.