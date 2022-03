Alina vit avec ses deux enfants, dans les hauteurs de la capitale ukrainienne Kiev. Elle réside avec sa petite famille dans un immeuble de quatre étages. Depuis le début de l'offensive russe, bon nombre de ses voisins ont quitté le quartier.

"Pas mal de gens sont partis. Je ne dirais pas que c'est la moitié, mais pas mal quand même. Moi aussi je pense mettre mes enfants dans un endroit plus sûr", explique-t-elle au micro de RTL. Celle-ci précise qu'elle veut attendre la fin du mois de mars, "le temps que les Russes s'en aillent", déclare-t-elle. Comme beaucoup d'autres Ukrainiens, Alina ne veut pas imaginer les forces russes dans les rues de Kiev.

Pourtant, les dernières frappes ont touché des immeubles non loin de son quartier. "C'est difficile, c'est stressant. Mais, quand même, on est sûr que Kiev ne tombera pas. Je ne veux pas partir, je veux qu'ils (les soldats russes, ndlr) partent", répète la jeune femme. Les sirènes d'alerte anti-raids aériens ne cessent pas. Néanmoins, la mère de famille ne descend plus dans les abris.

Même chose pour Lila, artiste de 60 ans, qui préfère appliquer les consignes du gouvernement ukrainien. À savoir, se mettre dans une pièce qui soit au moins à deux murs d'écarts de l'extérieur. "Mon abri, c'est ma salle de bain. Un abri VIP !", note avec humour la sexagénaire. Pour ces périodes de confinement, Lila a disposé une série de coussins et de couvertures entre l'évier et la baignoire. Elle y passe la plupart de ses nuits, avec ses deux chiens.

"On est persuadé que si l'on reste, alors on pourra sauver notre ville. Si l'on déserte Kiev, alors c'est la mort", explique Lila. Celle qui était artiste avant l'offensive russe reste aussi pour son fils, engagé dans la défense territoriale.

