Guerre en Ukraine : pour le général Desportes, l'utilisation de missiles Kinjal est un aveu de faiblesse de Moscou

La Russie passe à la vitesse supérieure dans son arsenal. Pour la première fois, Moscou a affirmé avoir utilisé des missiles hypersoniques, les "Kinjal", qui ont la particularité d'échapper à tous les systèmes de défense anti-aérien.

L'utilisation de ces missiles est "une marque de faiblesse" de la Russie, pour le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et expert militaire, au micro de RTL dimanche 20 mars. "(Les Russes) n'arrivent pas à leur résultat en utilisant des armes conventionnelles", argue le général, rappelant qu'en 24 jours d'offensive en Ukraine, ils n'ont réussi à prendre que deux villes : Kherson et bientôt Marioupol.

"Quand on monte en niveau de violence, c'est qu'on ne peut pas continuer la guerre au niveau de violence précédent, et donc qu'on éprouve des difficultés. L'armée russe piétine. Vladimir Poutine a engagé les 4/5e de ses forces et il n'arrive pas au résultat. Il va devoir y arriver autrement (en augmentant la violence) ou sortir du conflit", conclue le général Desportes.