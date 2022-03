Les infos de 5h - Guerre en Ukraine : dans la banlieue de Lviv, une usine contribue à l'effort de guerre

Tous les efforts sont consacrés à la guerre en Ukraine. Dans la banlieue de Lviv, dans l'ouest du pays, une usine de matériel de cuisine a totalement réorienté sa production pour contribuer à l'effort de guerre.

"On fabrique normalement des moules à cake pour des marques comme Ikea. Dès le premier jour de la guerre, on a arrêté et on s'est mis à fabriquer des obstacles anti-chars en acier", raconte Maxime, le patron de l'usine, au micro de RTL. Il en a déjà produit 300.

Il conçoit aussi des pièges pour exploser les pneus des ennemis, ainsi que des badges en métal pour graver les matricules des militaires ukrainiens (7.000 ont été confectionnés). Tout cela à titre gracieux. "On a suspendu toutes nos commandes, et en premier lieu pour les marques russes. Par contre, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait."

Un restaurant voisin affiche "nous travaillons pour la guerre" sur sa devanture. Leurs profits sont entièrement reversés à l'armée, explique la gérante Cristina. Dans le quartier marchand de ce coin d'Ukraine, tous travaillent pour l'armée, la définition d'une économie de guerre, conclut Cristina.

