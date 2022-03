Guerre en Ukraine : des conséquences économiques plus dures pour la France que la Russie ?

La guerre en Ukraine risque-t-elle de faire plonger notre économie ? C'est une question qui se pose à l'heure ou les prix des carburants, blé et métaux flambent et commencent déjà à peser sur le porte-monnaie des Français. En effet, en pleine guerre en Ukraine, les sanctions économiques prises par l'Occident contre la Russie ont dores et déjà des conséquences sur notre propre économie. Quelles sont-elles concrètement ? Les réponses de Martial You, chef du service économie de RTL, dans RTL Midi ce lundi 7 mars.

Si on prend l'exemple du pétrole. Dans les faits, la Russie est le 3e producteur au monde mais le leader reste les Etats-Unis. Deux questions se posent alors en France. La première est de savoir si on pourra rééquilibrer les flux, réorganiser notre approvisionnement, en allant chercher le gaz en Algérie par exemple.

La deuxième interrogation repose sur le seuil d'acceptabilité de l'opinion publique face à ce bras de fer qui se noue entre l'économie russe et l'économie occidentale. Pour l'instant, les Français acceptent et se disent : "On va avoir un peu de pudeur, accepter de payer plus cher notre litre d'essence, notre baguette parce qu'à deux heures de chez nous il y a des gens qui prennent des bombes".