Blague de mauvais goût ou proposition sérieuse mais contraire au droit international ? Samedi 5 mars, lors d'un meeting à la Nouvelle-Orléans, Donald Trump a fait rire la galerie. D'après un enregistrement récupéré par The Washington Post, il s'est exprimé sur la situation en Ukraine en suggérant que les États-Unis bombardent la Russie avec des avions américains parés du drapeau chinois. "Comme ça, nous disons que la Chine est responsable, que nous n'avons rien fait. Ensuite, ils se battent l'un contre l'autre. Nous n'aurons plus qu'à nous asseoir et regarder."

Le journal américain a tenu à rappeler quelques faits. Les avions F-22s américains ne sont pas utilisés par l'armée chinoise, le coupable serait donc rapidement démasqué si une telle stratégie devait être mise en place. Cette opération serait surtout contraire au droit international. Il est formellement interdit d'utiliser un drapeau d'un pays neutre ou non-associé au conflit.

Dans la "réalité", la Chine et la Russie sont loin de se faire la guerre, au contraire. Le ministre chinois des Affaires étrangères a confié ce lundi 7 mars que l'amitié entre Pékin et Moscou était "solide comme un roc". Pour rappel, la Chine s'est abstenue de condamner l'intervention russe en Ukraine car d'après elle, il n'y aurait pas "d'invasion". Quant à Donald Trump, il n'exclut pas de revenir au pouvoir en 2024, à l'issue du mandat du démocrate Joe Biden.