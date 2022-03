Il n'existe toujours pas de corridors humanitaires en Ukraine pour évacuer la population locale en Ukraine. Moscou proposait des évacuations vers la Russie ou la Biélorussie ; "hypocrite" selon Emmanuel Macron : "Tout ça est du cynisme moral et politique, tout cela m'est insupportable." Ces options ont été jugées inacceptables par les autorités ukrainiennes. Deux tentatives d'évacuations ont déjà échouées à Marioupol, ville portuaire assiégée dans le sud-est du pays. Une des routes était notamment minée, selon le comité international de la Croix-Rouge.

Alors que des délégations russes et ukrainiennes doivent négocier, ce lundi 7 mars, des civils qui tentaient de fuir ou faisaient la queue pour se procurer un peu de nourriture ont été visés par l'armée russe. À une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kiev, au moins 13 personnes sont mortes dans le bombardement d'une boulangerie industrielle. À Hostomel, le maire a été tué alors qu'il distribuait du pain et des médicaments aux malades. Au même moment, les lignes de front n'ont presque pas bougées : les colonnes de véhicules et blindés russes ont peu avancé et Kiev reste sous le contrôle de l'armée régulière.

L'Union européenne a lancé, ce lundi 7 mars, l'examen des candidatures de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Ces trois pays avaient déposée leur demande à la suite de l'invasion russe. La Commission européenne va devoir exprimer un avis officiel et les 27 devront ensuite décider s'ils accordent le statut de candidat aux demandeurs.

Prix du gaz - En un an, il a été multiplié par 14. Ce lundi, le prix du gaz a atteint un niveau historique alors que des sanctions sur l'énergie russe sont discutées. "Nous allons tous devoir faire un effort", a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.



Présidentielle - J-34 avant le premier tour. Le Conseil constitutionnel a officialiser les noms des 12 candidats qui ont obtenu leur 500 parrainages. Désormais, une période d'équité s'engage entre les candidats dans les médias audiovisuels, télé et radio.

Real Madrid / PSG - Kylian Mbappé a reçu un coup sur le pied gauche à l'entraînement, lundi 7 mars, à deux jours du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Pas de fracture selon les premiers examens mais beaucoup d'incertitudes sur la participation de l'attaquant parisien.