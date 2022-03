La Russie intensifie ses offensives. Vladimir Poutine a prévu jeudi 3 mars à la télévision : son objectif est de conquérir toute l'Ukraine. L'opération militaire se déroule "selon le plan", affirme le chef du Kremlin.

À Rudno, dans l'ouest du pays, le village entend bien résister à "l'envahisseur russe". Dès l'entrée dans la ville, avec cette photo de Vladimir Poutine coloriée en rouge sang, on est plongés dans l'ambiance. "On se prépare à combattre et à aider les militaires", explique une femme.

Les maisons sont très espacées, parfois abandonnées et les larges rues sont désertes. Une partie du village s'est installée dans l'école et dans les salles communales : "cet immeuble, je le défendrais jusqu'à la mort", lance une habitante. Certains bâtiments sont barricadés avec des sacs de sable pour protéger les fenêtres des explosions et des tranchées ont été creusées dans la ville. Un travail de titan, dans l'attente d'une invasion de l'Ukraine : "je veux venir vous voir en France comme une touriste et pour ça on n'a pas le choix, on doit gagner la guerre", détaille une autre habitante du village.

"Je n'ai pas envie de tirer sur les Russes, mais s'il faut le faire, je le ferai"

Quand les troupes russes arriveront dans la ville, une alarme se déclenchera, les hommes présents sur les checkpoint pourront tirer et les femmes à l'arrière s'armeront. "J'ai des cocktails molotov à portée de main pour les envoyer sur les troupes russes s'ils ont la mauvaise idée d'emprunter nos russes", affirme Natalya, avant d'expliquer qu'elle avait appris "à les confectionner seule".

Même à l'ouest, les habitants sont persuadés que les troupes russes vont pointer leur bout de leurs armes, alors on se conditionne à défendre le territoire de la commune. "Moi j'ai déjà commencé à me battre à ma façon. J'envoie des dizaines de messages sur les réseaux sociaux en Russie. Je crée des articles et des vidéos car leurs médias cachent la guerre", explique une femme de Rudno.

Ce jeudi, les autorités ukrainiennes ont annoncé que chaque Ukrainien pouvait tirer sur un militaire russe, sous le motif de la légitime défense. Des armes ont même été distribuées. Comme d'autres qui ont ressorti les armes, ce monsieur prépare son fusil de chasse : "je prends mes armes, mais j'ai peur. Je n'ai pas envie de tirer sur les Russes, mais s'il faut le faire, je le ferai".

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été visée par des tirs russes, dont un aurait touché une unité du bâtiment. Fort heureusement, le régulateur nucléaire ukrainien n'a détecté "aucun changement" dans le niveau de radioactivité.

Présidentielle 2022 - Emmanuel Macron a (enfin) officialisé sa candidature dans une lettre publiée ce vendredi matin dans la presse quotidienne régionale.

Coronavirus - Dès le 14 mars, le passe vaccinal et le port du masque ne seront plus nécessaires. Le masque restera néanmoins obligatoire dans les transports.