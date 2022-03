Guerre en Ukraine : la plus grande centrale nucléaire d'Europe touchée par des tirs russes

La menace nucléaire est-elle de retour ? Selon un porte-parole de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, le bâtiment essuierait depuis quelques heures des tirs russes.

Dans un premier temps, il a affirmé que cela avait déclenché un incendie. "Suite à un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, un incendie s'est déclaré", a indiqué ce porte-parole, Andreï Touz, dans une vidéo publiée sur le compte Telegram de la centrale.

Mais quelques minutes plus tard, l'homme a assuré que les tirs avaient directement touché une unité de la centrale. "Les pompiers ne peuvent pas atteindre le lieu du feu et l'éteindre. Les tirs tombent très près. La première unité électrique de la centrale a déjà été touchée. Arrêtez ça !", a-t-il poursuivi dans une autre vidéo.

Une version confirmée par Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires Étrangères sur Twitter : "l'armée russe tire de tous côtés sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le feu s'est déjà déclaré. S'il explose, il sera 10 fois plus gros que Tchernobyl !", explique-t-il, avant d'expliquer que "les Russes doivent immédiatement cesser le feu et autoriser les pompiers à établir une zone de sécurité".