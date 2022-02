Le monde vient de basculer dans un nouveau conflit armé. Lors d'une allocution à la télévision peu avant 4 heures jeudi 24 février, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire" en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays. Le président russe a également promis de répliquer contre ceux "qui tenteraient d'interférer" avec son pays. Au moment de cette annonce, le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni à New York, réunion pendant laquelle Joe Biden a dénoncé une "attaque injustifiée".

Des premières explosions ont été entendues dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Kiev, à 5 heures du matin (4 heures en France, ndlr). Un halo de lumière et des flashs se sont ainsi élevés dans le ciel à quelques dizaines de kilomètres de Kiev, au nord de la ville, en direction de la frontière avec la Biélorussie. Plusieurs grandes villes seraient touchées par des frappes dans l'est et le centre du pays comme Kramatorsk, Odessa, Marioupol ou encore Kharkiv.



Ces dernières heures, Volodymyr Zelensky a tenté d'appeler son homologue russe en vain. Le président ukrainien s'est même exprimé en russe à la télévision pour demander la paix. Ce qui paraissait encore inconcevable est en train de se produire en Ukraine : les troupes de Vladimir Poutine envahissent le pays.

