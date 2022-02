Alors qu'on parle beaucoup depuis plusieurs jours des conséquences de ce conflit sur les prix de l'énergie et notamment du gaz fourni par les Russes. On évoque moins le cas des céréales. Pourtant, l'Ukraine et la Russie font partie des plus gros producteurs mondiaux. L'Ukraine est même baptisée le "Grenier à blé de l'Europe". Les principales zones de production sont justement situées dans l'Est du pays, ces terres que pourrait annexer Vladimir Poutine. Le blé est donc aussi devenu un enjeu de cette guerre.

La région du Donbass, la zone de guerre, produit 40 % du blé ukrainien. Ce sont des plaines fertiles où poussent du blé et du maïs. L'Ukraine est le quatrième exportateur mondial de céréales et les incertitudes au sujet de cette région ont fait encore monter les cours mondiaux avec 270 euros pour une tonne de blé, soit 20 % de hausse en quelques semaines.

Cette tension risque de durer avec les sanctions économiques prises contre la Russie, premier exportateur mondial de blé. Sachant que, l'an dernier, les prix avaient déjà progressé à cause des mauvaises récoltes liées aux sécheresses en Europe de l'Est ou aux fortes pluies en France. Heureusement, les moissons commencées en Amérique du Sud sont bonnes. Il faudra ensuite compter sur une météo clémente et une bonne récolte, notamment en France, pour limiter l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix de notre alimentation.

À écouter également dans ce journal

Var - Le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne à Paris il y a trois semaines s'est rendu aux forces de l'ordre hier.

Présidentielle - Plus que sept jours avant la fermeture de la collecte des parrainages. Marine Le Pen annonce qu'elle met en pause sa campagne pour les collecter.



Football - La justice américaine a donné raison aux footballeuses de l'équipe nationale qui demandaient à être autant payées que leurs homologues masculins.