Les infos de 5h - Bande de Gaza : ce que l'on sait de la frappe meurtrière sur un hôpital

Des scènes d'horreur dans la bande de Gaza. Israéliens et Palestiniens se renvoient la responsabilité, mercredi 18 octobre, d'une frappe ayant touché un hôpital de Gaza et fait au moins 200 morts selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas. Ce raid a été condamné par de nombreux pays, dont la France.

Il est cependant difficile, pour l'heure, d'établir un bilan fiable du nombre de victimes. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut voir des dizaines de corps alignés sur la pelouse, devant cet hôpital situé dans le centre-ville de Gaza. Le bilan est encore incertain et pourrait s'alourdir à mesure que les décombres sont fouillés.

Depuis le début de la guerre, les Gazaouis ont trouvé refuge à l'intérieur et autour des hôpitaux : des lieux censés être sûrs et qu'Israël ne bombarde pas. Mardi soir, l'armée israélienne a nié avoir tiré sur l'hôpital, accusant le Jihad islamique à Gaza d'avoir raté un tir de roquette. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a décrété un deuil national de trois jours.

L'Organisation mondiale de la Santé condamne la frappe et réclame la protection immédiate des civils et des services de santé. Selon son décompte, plus d'une centaine d'infrastructures médicales ont été visées depuis le début de la guerre.

Justice - Mohammed Mogouchkov, accusé d'avoir poignardé à mort Dominique Bernard à Arras, a été mis en examen mardi soir par un juge d'instruction antiterroriste. Les obsèques de l'enseignant se tiendront jeudi à Arras.



Politique - Réuni mardi soir, le conseil national du Parti socialiste a voté un "moratoire sur sa participation" aux travaux de la Nupes. Le PS suspend donc ses activités avec l’alliance de gauche, principalement en raison du manque de "clarté" de LFI sur la question de l’attaque du Hamas en Israël.



