et AFP

publié le 16/05/2021 à 02:35

Le conflit entre Israël et le Hamas continue de s'intensifier et les États-Unis ont réitéré samedi 15 mai leur soutien à leur allié israélien. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a affirmé à Benjamin Netanyahu son "fort soutien au droit d'Israël à se défendre contre" ces attaques menés par le mouvement islamiste "et d'autres groupes terroristes à Gaza".

Joe Biden s'est également entretenu pour la première fois de son mandat avec le chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à qui il a fait part de "la nécessité pour le Hamas de cesser de tirer des roquettes vers Israël". Un voeu pieux étant donné que Mahmoud Abbas n'a aucune prise sur les décisions du Hamas, qui contrôle entièrement la bande de Gaza.

Renforcer le partenariat avec la Palestine

Le président démocrate a aussi fait part au Premier ministre israélien de sa préoccupation au sujet de "la sécurité des journalistes" après qu'une frappe israélienne a détruit un immeuble abritant notamment les locaux de l'agence américaine AP à Gaza. Il a également "noté que cette phase actuelle du conflit avait tragiquement coûté la vie à des civils israéliens et palestiniens, y compris des enfants".

À Mahmoud Abbas, Joe Biden a répété "l'engagement américain de renforcer le partenariat" avec les Palestiniens, sérieusement écorné sous le mandat de Donald Trump. Le président américain a enfin "exprimé son soutien à des mesures pour permettre au peuple palestinien de jouir de la dignité, la sécurité, la liberté et les opportunités économiques qu'il mérite". Une "solution négociée à deux Etats" est "la meilleure voie pour parvenir à une résolution juste et durable du conflit israélo-palestinien", a ajouté le président américain.