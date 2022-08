En Angleterre, le procès de Benjamin Mendy, accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, se poursuit. Ce jeudi 18 août, une de ces plaignantes s'est présentée à la barre. Après la diffusion du témoignage pré-enregistré en vidéo de la jeune femme dans la salle, l'avocat de la défense l'a interrogée dans le tribunal, tandis qu'elle était cachée derrière un rideau qui l'empêchait de voir et d'être vue par le joueur. Elle accuse le footballeur de l'avoir violée à trois reprises, chez lui, un soir d'octobre 2020.

La jeune femme a raconté qu'elle avait rencontré Benjamin Mendy dans un bar avec des amis et qu'ils sont ensuite allés chez lui. À un moment, a-t-elle affirmé, le sportif aurait vu qu'elle avait son portable et lui aurait pris des mains, l'accusant d'avoir pris des photos pour les poster sur les réseaux sociaux. Elle lui aurait répondu que cela était faux et qu'elle voulait récupérer son téléphone. Benjamin Mendy serait alors allé au premier étage et elle l'aurait suivi pour le récupérer.

Le footballeur serait alors entré dans une pièce qui s'ouvre à l'aide d'une clé digitale, avant que la porte ne se referme. Il aurait alors dit vouloir la voir nue, ce à quoi elle aurait répondu ne pas vouloir avoir de rapport sexuel avec lui et qu'elle voulait partir. De son côté, Benjamin Mendy aurait rétorqué que la porte était de toute façon fermée.

Quelques instants plus tard, le joueur aurait lancé le téléphone sur le lit et la plaignante se serait penché pour l'attraper. Benjamin Mendy l'aurait alors poussée à se mettre à quatre pattes. Après "trois formes de viols", selon les mots de la jeune femme, le footballeur l'aurait laissée repartir en lui disant de n'en parler à personne.

Les témoignages des victimes présumées se poursuivront dès vendredi devant le tribunal. Le footballeur n'a quant à lui pas encore eu la parole.

