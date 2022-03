Cela fait désormais 18 jours que l'armée russe a envahi l'Ukraine. Les combats et bombardements s'intensifient dans plusieurs villes du pays. Au nord-ouest de Kiev, dans la ville d'Irpin, un journaliste américain a été tué et l'un de ses confrères qui l'accompagnait a été blessé par balles.

Pris en charge dans un centre de soins, il explique comment le drame s'est déroulé : "On a traversé un premier pont à Irpin. On allait filmer les réfugiés qui s'en vont. Quelqu'un nous a proposé de nous emmener en voiture jusqu'à un deuxième pont. On a passé le checkpoint et ils ont commencé à nous tirer dessus. Le conducteur a fait demi-tour et ils ont continué à tirer. Nous étions deux avec mon ami Brent Renaud. Je l'ai vu se faire tirer dans le cou et on a été séparés."

Pour l'heure, il est très difficile de connaître les circonstances exactes et notamment l'origine des tirs. Les deux camps s'accusent mutuellement alors que depuis plusieurs jours, cette banlieue de Kiev est le théâtre de nombreux affrontements entre Russes et Ukrainiens.

À écouter également dans ce journal

Agression d'Yvan Colonna - Une nouvelle manifestation de soutien a eu lieu à Bastia. Quelques milliers de personnes ont marché entre le Palais de justice et la Préfecture avant que la tension grimpe. Des jets de cocktails molotov et des gaz lacrymogènes ont été lancé entre les forces de l'ordre et une centaine de manifestants cagoulés et vêtus de noir.

Restrictions sanitaires - Alors que la levée des restrictions sanitaires est prévue pour le lundi 14 mars, certaines voix s'élèvent pour dénoncer une mesure trop précipitée alors que l'on assiste à un léger rebond de l'épidémie depuis quelques jours. C'est notamment le cas du professeur Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches.

PSG-Bordeaux - Malgré la victoire 3-0 face à Bordeaux, les joueurs parisiens ont passé une après-midi à domicile dans une ambiance glaciale. Messi et Neymar ont été sifflés par les supporters parisiens à la suite de la défaite et donc de l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid la semaine dernière. Seul joueur épargné : Kylian Mbappé.