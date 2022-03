Guerre en Ukraine : ce que l'on sait du journaliste américain tué

Les forces ukrainiennes et russes s'affrontent à Irpin, au nord-ouest de Kiev.

Ce dimanche 13 mars, à Irpin, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, un journaliste américain est décédé. Un confrère qui était avec lui a été blessé par balles. Les deux hommes circulaient en voiture avec un civil ukrainien qui a également été touché, d'après Danylo Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes, qui a pris en charge les victimes.

Le journaliste tué avait ses papiers d'identité sur lui, un confrère de l'AFP a vu son corps. Brent Renaud avait 50 ans et était un journaliste et documentariste américain. Il portait sur lui une carte d'accréditation du New York Times mais le quotidien a affirmé que le journaliste, présent en Ukraine, ne travaillait pas avec le journal actuellement. Son badge aurait été délivré pour une mission antérieure qui date de plusieurs années. Sa dernière collaboration date de 2015 d'après un communiqué.

Que s'est-il passé ? Il est compliqué de connaître l'origine des tirs alors que des affrontements ont lieu entre Russes et Ukrainiens sur ce territoire depuis plusieurs jours. L'autre journaliste américain, blessé, a témoigné depuis un centre de soins où il a été pris en charge. Il explique que Brent Renaud aurait été touché par un tir dans le cou alors qu'ils partaient à la rencontre de réfugiés ukrainiens qui quittaient la ville.

Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans Frontières a réagi à la mort de ce premier journaliste étranger en Ukraine. Il exige que "toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort du documentariste Brent Renaud et des blessures infligées au journaliste qui était avec lui dans la banlieue de Kyiv".