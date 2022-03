Guerre en Ukraine : plus de 2.100 habitants de Marioupol tués depuis le début de l'offensive russe

Dans cette ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, les habitants vivent l'enfer depuis que les Russes ont pris le contrôle. La mairie de Marioupol a annoncé la mort de plus de 2.100 personnes civiles. Sur la messagerie cryptée Telegram, elle indique : "Les occupants frappent cyniquement et délibérément des bâtiments résidentiels, des zones densément peuplées, détruisent des hôpitaux pour enfants et infrastructures urbaines (...). À ce jour, 2.187 habitants de Marioupol ont péri dans les attaques russes." Depuis plusieurs jours, les bombardements se sont intensifiés.

La situation est "quasi désespérée" a estimé, vendredi 11 mars, Médecins sans Frontières. La cité portuaire, située entre la Crimée et le Donbass, est plongée dans le noir. Il manque des vivres, de l'eau et la communication est très compliquée.

Depuis plusieurs jours, des convois humanitaires tentent de se rendre sur place mais ces tentatives ont échoué. Ce dimanche, le président Zelensky a annoncé qu'un nouveau convoi accompagné par des prêtres orthodoxes était à environ 80 kilomètres de Marioupol, soit quelques heures de route. À son bord, cent tonnes d'eau, de la nourriture et des médicaments.