L'espoir a été de courte durée pour les habitants de Marioupol. Dans la matinée du samedi 5 mars, un cessez-le-feu a été conclu pour permettre à des centaines de milliers de civils de fuir. Ils sont néanmoins toujours pris au piège en cette fin de journée, encerclés, sans eau, sans électricité et avec de moins en moins de nourriture. L'offensive russe a quant à elle repris.

Sur place, les ONG et les médias parlent de scènes chaotiques : des habitants obligés de ramasser de la neige et de la faire fondre pour pouvoir boire. Sans électricité et avec de nombreux magasins détruits, de nombreux habitants sont privés de nourriture. Le ministre ukrainien de la Défense accuse alors Moscou d'avoir changé de tactique et de s'en prendre désormais aux civils, qui seraient encore 200.000 dans cette ville.

Ce cessez-le-feu devait entrer en vigueur samedi à 10 heures pour permettre aux habitants de fuir, il n'a finalement jamais eu lieu, chaque camp s'accusant de poursuivre les tirs. Certains ont tout de même pu partir dans les premiers jours de la guerre, jusqu'à Lviv, à 800 kilomètres de chez eux.

"Le cessez-le-feu ne marchera pas. Il y avait un maigre espoir, mais quand on était là-bas on a vite compris ce que voulaient les Russes", témoigne l'un d'entre eux au micro de RTL. Selon lui, "ils vont continuer de tirer car ils veulent épuiser la ville jusqu'à ce qu'elle se rende".

"Il n'y a plus que du pain et de l'eau à Marioupol, tout le reste est en pénurie", ajoute Daria, réfugiée dans la bibliothèque de Lviv. La jeune femme de 25 ans est anxieuse : ses grands-parents ne sont pas mobiles et ne pourront donc pas se rendre aux éventuels convois humanitaires. "On ne peut avoir de nouvelles de personne et savoir ce qu'il se passe là-bas", poursuit-elle, alors que le réseau est très limité dans la ville.

