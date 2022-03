Lundi 7 mars, la Russie a décidé d'instaurer un cessez-le-feu le temps d'évacuer les civils à travers des couloirs humanitaires de l'Ukraine vers la Russie. Cette initiative aurait été prise, d'après Moscou, après une "demande personnelle" d'Emmanuel Macron lors de son dernier échange téléphone avec Vladimir Poutine.



L'Élysée a démenti cette information affirmant que "c'est une manière encore pour Poutine de pousser son narratif et de dire que ce sont les Ukrainiens les agresseurs et eux qui offrent l'asile à tous", d'après des propos rapportés par BFMTV.

L'Élysée a ainsi déclaré que le Président n'a "ni demandé ni obtenu des couloirs humanitaires vers la Russie", rappelant qu'Emmanuel Macron demande "l'arrêt des combats aux Russes, la protection des civils et l'acheminement de l'aide". Le Président souhaitait ainsi évacuer les civils non pas vers la Russie ou la Biélorussie comme Moscou le propose, mais plutôt vers la Pologne, la Roumanie ou la Slovaquie.



Le communiqué du ministère russe de la Défense indiquait que "les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un 'régime de silence' à partir de 10h le 7 mars, et l'ouverture de couloirs humanitaires". Pour la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk, "ce n'est pas une option acceptable". Dès lors, la mise en œuvre de ces couloirs humanitaires a été refusée par l'Ukraine.