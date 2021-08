La Grèce suffoque. Le pays, très prisé des touristes en cette période estivale, connaît actuellement sa pire canicule depuis 30 ans et attend des pointes à 45 degrés lundi 2 et mardi 3 août. Par mesure de précaution, les autorités ont décidé de fermer au public les principaux sites touristiques de la capitale du pays.

Les rues d'Athènes sont très calmes, et les sites archéologiques comme l'acropole et le temple de Zeus déserts en ce lundi 2 août. L'image est inédite voire surréaliste en plein mois d'août au pic de la saison touristique.

Le dernier record de chaleur date de 1987 et à l'époque, il n'y avait pas de climatisation et la pollution atmosphérique était telle que cette vague de chaleur avait fait plus d'un millier de morts. Cette fois, la catastrophe est écologique. Les températures si fortes et les vents violents ont déclenché des dizaines d'incendies à travers le pays et notamment sur l'île de Rhodes où des villages touristiques ont été évacués.

Aucune victime n'est pour l'instant à déplorer mais le danger est croissant. Le ministère grec de la protection civile estime d'ailleurs que le risque de départ d'incendies est maximal pour ces prochains jours.

