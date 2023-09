Les infos de 18h - Darmanin à Rome : quel rôle jouera la France dans l'accueil des migrants ?

En visite officielle ce lundi 18 septembre, Gérald Darmanin sera ce soir à Rome. Le ministre de l'Intérieur doit échanger avec son homologue italien, après l'arrivée la semaine dernière de 11.000 migrants sur l'île de Lampedusa. Quel message le ministre va-t-il porter ?

Tout d'abord, il est certain que le locataire de Beauvau fera preuve d'humilité. Car la dernière fois qu'il s'est exprimé au sujet de l'Italie et de sa gestion des migrants, Gérald Darmanin avait provoqué un incident diplomatique, à tel point que Rome avait exigé des excuses. Pas de dérapage, de la fermeté et un message d'amitié sont donc de mise. Le ministre de l'Intérieur l'a lui-même précisé ce lundi matin, soulignant qu'il faut "aider l'Italie à tenir ses frontières".

Vendredi, Emmanuel Macron défendait une "solidarité européenne". Cependant, il est pour l'heure impossible de communiquer le moindre chiffre sur le nombre de réfugiés accueillis. Car la France se borne à répéter qu'il faut "renvoyer chez eux ceux qui doivent l'être", et qu'il ne faut accueillir que "ceux qui peuvent l'être". C'est-à-dire une part très restreinte du nombre de migrants débarqués à Lampedusa.

Une solidarité relative

Et lorsque Paris parle de "solidarité", c'est surtout dans l'intention de pousser pour qu'un mécanisme de répartition obligatoire soit définitivement adopté dans toute l'Europe. Tout pays qui refuserait d'accueillir son quota de réfugiés, devrait verser 20.000 euros par migrant.

Mais, au-delà de la situation à Lampedusa, la France anticipe une augmentation des arrivées. À Menton, à la frontière franco-italienne, la police va devoir augmenter ses capacités de détention face à cet afflux de migrants. La préfecture s'est empressée de préciser qu'il ne s'agissait pas d'accueillir davantage, mais bien d'arrêter d'enfermer et d'expulser plus efficacement.

De son côté, le gouvernement italien approuve dès aujourd'hui de nouvelles mesures pour endiguer les arrivées de migrants : plus de centres de rétention et une durée de rétention plus longue pour celles et ceux qui auraient été déboutés.

