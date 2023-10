Tour de Lombardie : dernier tour de roue pour Thibaut Pinot dans un bain de foule

La star de la course n'est pas le Slovène Tadej Pogacar, qui vient pourtant de remporter le Tour de Lombardie pour la troisième fois ce samedi 7 octobre. Le français Thibaut Pinot a passé la ligne d'arrivée peu avant 17h, avec le soutien de ses fans les plus fidèles.

Après quatorze saisons dans le peloton professionnel, le coureur français le plus populaire de ces dernières années a raccroché le dossard après sa participation au Tour de Lombardie, course qu'il avait gagnée en 2018.

Afin de rendre hommage à leur idole, les fans de Thibaut Pinot, sous l'impulsion du CUP (Collectif Ultra-Pinot), se sont amassés sur les abords de la route, dans un virage du parcours situé à trois kilomètres de l'arrivée, et rebaptisé "la curva Pinot" pour l'occasion. Une initiative similaire à celle organisée lors du dernier Tour de France, où de nombreux fans du coureur français s'étaient rassemblés lors de la vingtième étape dans le désormais fameux "virage Pinot".



Sur la ligne d'arrivée, le coureur, ému, s'est confié au micro d'Eurosport : "Ça y est c’est fini. C’était un truc de fou. Je suis loin d’être champion du monde, mais j’ai le meilleur public du monde". Son style de course, offensif et plein de panache, son caractère accessible et humble ont fait de "TiboPino" une légende du cyclisme français.

