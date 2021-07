Crédit : STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Le Président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné ce jeudi 7 juillet, en pleine nuit à son domicile. Un commando s'exprimant en espagnol et en anglais se serait en effet introduit vers 1 heure du matin à son domicile privé en périphérie de Port au Prince. Le Président de 53 ans a été abattu par des hommes qui sont présentés comme des étrangers, même si l'interrogation demeure quant à leurs identités. La femme du Président a quant à elle été grièvement blessée.

Le Premier ministre Claude Joseph, qui devait être remplacé dans les jours qui viennent, a déclaré l'état de siège dans le pays et a aussi appelé la population au calme affirmant que la situation sécuritaire était sous contrôle. Le pays est en partie sous la coupe de gangs ultra-violents qui forcent des milliers de gens à quitter leur domicile.

Une situation qui valait au Président de très fortes critiques. Depuis 1 an et demi, il gouvernait par décret, sans Parlement. Cet ancien entrepreneur remettait aussi en cause la durée de son mandat. Il aurait par ailleurs fait procéder à de nombreuses arrestations arbitraires. Autant de griefs qui lui valaient évidemment de nombreux ennemis

