Affaire Mila : des peines entre 4 à 6 mois de prison avec sursis prononcées

Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé ce mercredi 7 juillet des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis contre 11 personnes jugées pour avoir participé au cyberharcèlement de Mila. Un autre prévenu a bénéficié d'un vice de procédure et un dernier a été relaxé faute de preuves.

Victime d'un déferlement de haine en ligne après avoir publié en novembre une vidéo polémique sur l'islam, Mila avait dénoncé lors du procès des violences "totalement injustifiables", qu'elle a refusé d'excuser.

Âgés de 18 à 30 ans, en grande majorité sans antécédents judiciaires et se déclarant athées, la plupart des cyberharceleurs ont reconnu être les auteurs d'un message mais ont contesté avoir su qu'ils participaient à un "raid" numérique. Certains ont expliqué avoir réagi "à chaud", "sans réfléchir", après avoir été "heurtés" par les propos de la jeune femme.

J'ai l'impression d'être un robot, de ne plus être un être humain mais un souffre-douleur Mila

Depuis sa vidéo postée sur Instagram, Mila vit sous protection judiciaire et ne fréquente plus son établissement scolaire. Selon Le Point, elle s'est installée dans un petit appartement où elle suit ses cours par correspondance. "Avec ma famille, on passe notre temps à signaler à la justice les menaces que je reçois. Je n'ai plus rien, plus de vie, plus de vie sociale autrement que sur les réseaux, j'ai l'impression d'être un robot, de ne plus être un être humain mais un souffre-douleur. Je me sens impuissante, seule au monde. C'est horrible, ce sentiment de solitude. Je n'ai plus qu'à me flinguer, ce n'est plus supportable".