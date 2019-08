publié le 12/08/2019 à 19:01

Des répercussions en France ? Deux jours après le suicide du milliardaire américain Jeffrey Epstein, soupçonné d'avoir organisé un trafic sexuel avec des mineures, deux membres du gouvernement français, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité hommes/femmes et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'Enfance, ont demandé l'ouverture d'une enquête. La garde des Sceaux a fait savoir qu'il n'appartenait pas au gouvernement de décider des "poursuites", ce lundi 12 août.

Les États-Unis ont transmis un certain nombre d’éléments au parquet de Paris concernant l'affaire Epstein et les premières vérifications sont en cours, selon nos informations. Elles vont permettre de décider si oui ou non une enquête doit être ouverte. C'est ce que réclame d'ailleurs l'association Innocence en danger : sa présidente en est convaincue, vu le profil d'Epstein, il y a sans doute des victimes françaises.



Ce qui est sûr c'est qu'Epstein avait ses habitudes à Paris depuis une vingtaine d'années : des allers-retours réguliers et un pied à terre luxueux près de l'Arc-de-Triomphe. C'est là que l'une des ses accusatrices, une actrice australienne aurait été "prêtée" à l'un de ses amis, un français, directeur d'une agence de mannequins, basée à New-York.

Il y a aussi le "petit livre noir", le carnet d’adresses secret d'Epstein : près d'une centaine de noms, des jeunes filles recrutées par le financier pour satisfaire son propre appétit sexuel ou bien prêtées, fournis comme un service à des amis pour qu'il lui soient un jour redevables, dont plusieurs pourraient être françaises.

