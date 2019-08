et AFP

publié le 12/08/2019 à 16:56

Un acte qui a fait vivement réagir la classe politique. La permanence de Patricia Gallerneau, députée décédée le 7 juillet des suites d'un cancer, a été retrouvée taguée. Les faits se sont déroulés ce week-end place de la Vendée, à la Roche-sur-Yon.

Le tag fait référence à la mort de Steve Maia Caniço, dont le corps à été découvert dans la Loire le 29 juillet dernier après l'intervention des forces de l'ordre lors de la fête de la musique à Nantes, rapporte Ouest-France. Un geste unanimement condamné par les élus de la majorité et de l'opposition.

Le député vendéen Pierre Henriet s'est dit "choqué de l'indécence et de l'irrespect de ceux qui ont tagué [sa] permanence". "Pour être au point de salir l'honneur et le recueillement de ses proches, il faut vraiment n'avoir aucune valeur morale et civique !" a-t-il écrit sur son compte Twitter.

