Le bilan du violent séisme survenu lundi 6 février en Turquie et en Syrie s'élève désormais à plus de 35.000 morts. Alors que les températures continuent d’être glaciales la nuit, la phase de sauvetage se termine et les chances de retrouver des survivants parmi les décombres s’amenuisent au fil des heures. Néanmoins, certains sauvetages miraculeux sont encore possibles.

Il n'y avait presque plus d'espoir ce lundi matin dans la ville d'Adiyaman, située dans le Sud-Est de la Turquie. Comment un rescapé aurait-il pu survivre sept jours sans boire et sans manger, coincé sous des tonnes de béton ? Pourtant, sur un chantier d'excavation, les secouristes et militaires ont entendu une voix sous les gravats, entrainant les cris de joie d'un mineur présent sur place.

Une ambulance se positionne alors et de l'eau est apportée. Tous les habitants du quartier s'approchent et à l'aide d'une tronçonneuse, l'ouverture par laquelle doit sortir la rescapée est maintenue. C'est ensuite une miraculée qui apparait sur une civière. La rescapée est une petite fille de six ans. Dans les gravats, certains sauveteurs n'arrivent pas à retenir leurs larmes.

