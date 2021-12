Environnement : Noël est-il bon pour le climat ?

À Noël, il y a une image que nous aimons tous : le fêter avec la neige qui tombe. Sauf que fêter Noël, ce n'est pas bon pour faire tomber la neige, à cause du réchauffement climatique.

Pourquoi la célébration de Noël serait-elle mauvaise pour le climat ? Noël obéit à une règle : nous sommes obligé obligé de produire des choses pour que Noël ait lieu. Vous avez probablement un sapin. S'il est en plastique, c'est du pétrole, il a fallu le fabriquer. On va s'offrir des cadeaux, fabriqués avec du métal et du plastique. C'est également souvent de l'électronique qu'il a fallu fabriquer loin. Enfin, à Noël, on va manger beaucoup de produits animaux, ce qui contribue plus à réchauffer le climat que si on mange des lentilles ou des poids chiches.

Les huitres, en revanche, sont un petit piège à CO2. La coquille d'huitre est faite de calcaire et pour faire ce calcaire, l'huitre a pris du CO2 dissout dans l'eau, qui était dans l'air. Manger des huitres est donc non seulement bon pour la santé mais aussi pas mauvais pour le climat.