Rien que le dimanche 5 mars, les Ukrainiens ont repoussé 85 assauts menés par les forces russes. Des assauts qui coûtent très cher en vies humaines, puisque les soldats russes sont envoyés à pied vers les positions ukrainiennes, souvent mal armés et peu entraînés.

Mais la tactique russe vise à épuiser les Ukrainiens avec ces attaques répétées, même si elles ne débouchent sur aucune victoire. L'offensive sur Bakhmout a été lancée par Moscou, il y a plus de six mois.

Sur le terrain, cet acharnement commence à fatiguer les forces ukrainiennes. Les Russes avancent par le nord et le sud, et risquent de prendre la dernière route qui mène à la ville. Si c'est le cas, les Ukrainiens n'auront pas d'autre choix que d'effectuer un repli tactique pour installer d'autres lignes de défense, et notamment autour de Chasiv Yar, où se situe l'artillerie ukrainienne, à cinq kilomètres à l'ouest de Bakhmout.

À écouter également dans ce journal

Grève du 7 mars - Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation massive et reconductible va se dérouler ce mardi, le député LFI Louis Boyard a invité, dans un "challenge", les étudiants à bloquer leurs écoles.

Inflation - Bruno Le Maire a annoncé "un trimestre anti-inflation", avec des prix bas garantis jusqu'au mois de juin dans les supermarchés.

Disparition de Leslie et Kévin - Les autopsies des deux corps retrouvés vendredi et samedi après des fouilles près de Puyravault doivent confirmer ou non qu'il s'agit bien du couple disparu depuis plus de trois mois.

