Le président Zelensky l'avait annoncé dès lundi soir, la Russie l'a confirmé ce mardi 19 avril. Des dizaines de frappes aériennes ont touché l'est de l'Ukraine, Moscou évoque aussi des missiles et appelle désormais les soldats ukrainiens à déposer les armes. La bataille du Donbass semble avoir vraiment commencé.

Cette bataille entre dans sa première phase, le "shaping". Il s'agit de la préparation d'une grosse bataille qui va arriver. La Russie effectue des tirs à longue distance qu'on appelle des feux dans la profondeur, c'est-à-dire frapper des objectifs loin de la ligne de contact, désorganiser le deuxième échelon, le second rideau de l'armée par des tirs d'artillerie, par l'aviation, sur 100km voire plus.

De cette manière, la Russie vise d'abord à gêner son adversaire d'un point de vue logistique, l'empêcher de se ravitailler par exemple, ou détruire les nœuds routiers pour qu'ils circulent plus difficilement. Ils cherchent ensuite à détruire d'ores et déjà leurs tanks, leur matériel et ainsi affaiblir leur ennemi. L'objectif du shaping est de détruire 40 à 50% des installations adverses. Les unités de contact n'ont plus qu'à finir le travail. Moscou prépare donc le champ de bataille pour avoir un avantage avant de lancer les opérations de contact, unités mécanisées contre unités mécanisées.

