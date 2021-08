On savait que la vaccination sauvait des vies, qu'elle pouvait permettre de limiter l'engorgement des hôpitaux. Une première étude vient le confirmer ce lundi 30 août. Pour la première fois, des chercheurs publient des chiffres, du moins un ordre de grandeur.

Selon des estimations à l'échelle de la population, plus de 39.000 séjours en soins intensifs, et plus de 47.000 décès auraient été évités grâce au vaccin. C'est ce qui ressort de la comparaison entre la courbe réelle, qui s'est passée dans la vraie vie, et celle qui s'est projetée dans un scénario où on n'aurait pas eu de vaccin depuis le mois de janvier.

Si on poursuit cette extrapolation jusqu'à la fin de l'année, l'effet bénéfique de la vaccination s'amplifie puisqu'on pourrait atteindre jusqu'à 67.000 admissions en réanimation et 78.000 décès en moins durant toute l'année. Pour en arriver là, les chercheurs de l'université de Montpellier, avec les renforts du CHU de Caen et de Nîmes, ont inclus dans leur modélisation beaucoup de données et c'est à partir de fin mars début avril, quatre mois après les premières injections, que les effets se font clairement sentir.

Ces résultats ne sont pas du tout surprenants. On sait aujourd'hui, qu'à titre individuel, en étant vacciné, on a huit fois moins de risque d'être contaminé, 11 fois moins d'être hospitalisé. Et selon les dernières données du ministère de la Santé, 87% des personnes actuellement en réanimation ne sont pas vaccinées.

