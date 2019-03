Applications et réseaux sociaux font-ils grandir nos enfants trop vite ?

publié le 20/03/2019 à 07:00

Nos enfants, qui grandissent avec les smartphones et autres tablettes, sont propulsés très tôt dans un monde virtuel qui pose la question de leur sécurité. Si des applications et réseaux sociaux tels que Snapchat, Yubo ou encore Tiktok, très prisés par les jeunes, paraissent au premier abord inoffensifs, leur usage initial est pourtant facilement détourné et les expose à certains dangers (images de nudité, harcèlement, défis, prédateurs sexuels...). Les ados ne jouent-ils pas trop vite aux grands ? Quels sont les risques de ces apprentissages accélérés ?

Invités

- Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

- Eric Mettout, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, en charge de la cellule "nouveau format" (présence de l'Express sur Facebook, Snapchat...) et auteur de la newsletter "Holographique" sur les enjeux de la révolution technologique

